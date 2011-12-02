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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:41 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月2日-12月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月2日(五)

主要国家暂无发债计划.

12月5日(一)

主要国家暂无发债计划.

12月6日(二)

伦敦--英国标售票息为4.25%、2040年到期的公债.

罗马--意大利财政部公布12月12日标售的BOT债券规模细节.

罗马--意大利公布12月14日标售的BTP固息债券细节.

12月7日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为1.25%、2016年10月14日到期的五年期公债.

伦敦--英国标售票息为1.25%、2032年到期的通膨保值公债.

渥太华--加拿大标售两年期名义债券.

12月8日(四)

主要国家暂无发债计划.

12月9日(五)

罗马--意大利财政部公布将於12月14日标售的BTP固息债券规模细节.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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