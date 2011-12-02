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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:16 BJT

〔韩国股市〕开盘微跌,科技和炼油股下滑

路透首尔12月2日电---韩国股市周五开盘下跌,投资者在美国非农就业报告公布前愈发谨慎,上日韩股大涨.

科技和炼油股领跌,三星电子(005930.KS)和S-Oil (010950.KS)分别下跌1.2%和1.3%.

0003GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11微跌0.08%至1,914.67点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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