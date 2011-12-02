《中国报摘》--其他报纸重要消息12月2日(I)

**上海证券报**

--中国财政部部长谢旭人发表文章称,在改革完善税收制度方面,要进一步扩大增值税徵收范围,研究推进房地产税改革.

**人民日报**

--国家食品药品监管局周四再次公开徵求意见,其中明确国家对保健食品的生产实行许可制度,从事保健食品生产的企业应当依法取得保健食品生产许可证.

--财政部、国家税务总局发出通知,为保障居民供热采暖,现"三北"地区供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税政策将继续执行.

--人力资源和社会保障部公布报告指出,当前中国工资收入差距主要体现在行业企业间、城乡间、地区、高管和普通职工之间的差距,四方面的差距近年来都在不断扩大,政府调控不可或缺.

**第一财经日报**

--深交所理事长陈东征称,要通过多层次资本市场来帮助中小银行上市融资,以助力小微企业融资.

--因"7.23"事故以及动车召回而一度缩减班次的京沪高铁,将於12月12日起再次调整列车运行图,增加动车组开行列数.铁道部表示,此前由於质量问题召回的中国北车集团生产的CRH380BL新一代高速动车组将全部恢复上线运行.

--一位接近庞大集团的消息人士表示,就中国公司收购萨博汽车一事,萨博汽车重组官Guy Lofalk首次赴底特律与通用汽车(General Motors)(GM.N)进行了面对面的沟通.据悉,通用汽车坚持中国公司持有的萨博汽车股权最多不能超过40%.

**21世纪经济报 道**

--接近监管层的人士透露,银监会正密切关注票据信托业务的超常增长,酝酿调高该业务的风险资本系数,增加其对信托公司净资本的耗用,以避免规模失控对信贷额度管控带来冲击.

--据悉,长城资产管理公司正在和天津银行就股权收购进行洽谈,希望能够获得後者逾半股权.这一收购最快年底可有结果.如果协议达成,将是资产管理公司中第二个收购银行的成功案例.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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