〔美国债市〕机构债较可比公债利差拓宽,房利美放弃不可赎债发行

IFR纽约12月1日电---美国机构债较可比公债利差周四扩阔1-1.5个基点,由互换利差拓宽引领,因投资者对欧债危机的担忧盖过昨日美联储等六大银行联手提供流动性举动带来的影响.

一次性偿还债券(不可赎债券)整体表现好坏不一.在本月交易首日,投资经纪人月底剩余仓位调整已基本完成,因此这些帐户的活动淡静.其他散户帐户的资金流动则有好有坏.

TRACE数据显示,成交额为61.86亿美元,整体来说相当强劲.其中一次性偿还债券的成交额为17.4亿美元,但客户买卖规模相当,卖盘为4.22亿美元,买盘为4.72亿美元.交易商与交易商成交总计8.45亿美元.

房利美放弃其指标一次性偿还债券发行.交易员称这并不奇怪,预计房利美选择周一续发五年期债券.(完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

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