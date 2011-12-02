〔中国经济〕严禁工商企业租赁农地後擅改用途进行非农建设--国土部

路透北京12月2日电---中国国土资源部近日要求,严禁工商企业租赁农地後擅自改变用途,进行非农业建设,以加强耕地保护,维护农民利益.

国土资源部网站周四刊出的通知称,禁止任何单位或个人借"租赁""流转"农地之机,或以兴办设施农业为名,违规兴建"配套设施",或变相兴建非农设施,擅自从事非农建设.

通知强调,任何单位或个人依法进行土地承包经营权流转,包括工商企业租赁农地从事农业生产的,必须按照土地利用总体规划,坚持农地农用,不得擅自改变土地用途.

使用农地进行非农建设的,必须符合土地利用总体规划和年度土地利用计划,依法办理农用地转用审批手续,涉及土地徵收的,依法办理土地徵收审批手续.

国土资源部最新数据显示,今年前三季度全国土地违规违法宗数和面积均有所上升,其中中西部地区违法用地比重较大,占全国的81.1%.[ID:nCN1175290]

国土资源部稍早还就农村土地权益作出表示,该部副部长王世元称,要积极稳妥推进农村土地使用制度改革,凡有条件的地方,鼓励集体土地股份制改革.[ID:nCN1231304] (完)

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