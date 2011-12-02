〔中国经济〕严禁工商企业租赁农地後擅改用途进行非农建设--国土部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月2日电---中国国土资源部近日要求,严禁工商企业租赁农地後擅自改变用途,进行非农业建设,以加强耕地保护,维护农民利益.
国土资源部网站周四刊出的通知称,禁止任何单位或个人借"租赁""流转"农地之机,或以兴办设施农业为名,违规兴建"配套设施",或变相兴建非农设施,擅自从事非农建设.
通知强调,任何单位或个人依法进行土地承包经营权流转,包括工商企业租赁农地从事农业生产的,必须按照土地利用总体规划,坚持农地农用,不得擅自改变土地用途.
使用农地进行非农建设的,必须符合土地利用总体规划和年度土地利用计划,依法办理农用地转用审批手续,涉及土地徵收的,依法办理土地徵收审批手续.
国土资源部最新数据显示,今年前三季度全国土地违规违法宗数和面积均有所上升,其中中西部地区违法用地比重较大,占全国的81.1%.[ID:nCN1175290]
国土资源部稍早还就农村土地权益作出表示,该部副部长王世元称,要积极稳妥推进农村土地使用制度改革,凡有条件的地方,鼓励集体土地股份制改革.[ID:nCN1231304] (完)
浏览国土资源部原文,点选链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。