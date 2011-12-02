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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:19 BJT

〔日本股市〕开盘微升,市场聚焦日经指数能否守在25日移动均线上方

路透东京12月2日电---日本股市周五开盘微涨,投资者关注在稍晚美国非农就业数据公布前,日经指数能否守在25日移动均线上方.

日经指数.N225上升0.1%至8,602.96点,升穿8,577点左右的25日移动均线.东证股价指数.TOPX上涨0.2%至741.52点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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