《中国已公布新股发行上市日程表》--12月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/2 沪 东吴证券 780155 不超过50,000 6.1-6.5 21.19-22.58 中信证券 12/7 12/7 沪 新华保险 -- 不超过15,854 23-28 41.84-50.94 中金公司 12/12 瑞银证券 12/7 深 华昌达 300278 不超过2,170 -- -- 海通证券 12/12 12/8 深 荣之联 002642 2,500 -- -- 国海证券 12/13 12/12 深 烟台万润 002643 不超过3,446 -- -- 中德证券 12/15 *12/12 深 华宏科技 002645 不超过1,667 -- -- 齐鲁证券 12/15 *12/13 深 青青稞酒 002646 6,000 -- -- 民生证券 12/16 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *12/5 深 雪人股份 (002639.SZ) *3,200 19.80 40.95 国都证券 *12/5 深 棒杰股份 (002634.SZ) *1,340 18.10 31.33 新 时 代 -- 深 百圆裤业 002640 -- 25.80 39.69 光大证券 12/5 -- 深 永高股份 002641 -- 18.00 23.08 首创证券 12/5 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。