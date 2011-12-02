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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:36 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月2日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  12/2      沪     东吴证券   780155   不超过50,000      6.1-6.5   21.19-22.58  中信证券 12/7
  12/7      沪     新华保险     --     不超过15,854      23-28     41.84-50.94  中金公司 12/12
                                                                                瑞银证券
  12/7      深     华昌达     300278    不超过2,170       --           --       海通证券 12/12
  12/8      深     荣之联     002642       2,500          --           --       国海证券 12/13
  12/12     深     烟台万润   002643    不超过3,446       --           --       中德证券 12/15
 *12/12     深     华宏科技   002645    不超过1,667       --           --       齐鲁证券 12/15
 *12/13     深     青青稞酒   002646       6,000          --           --       民生证券 12/16

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日        
 *12/5   深     雪人股份  (002639.SZ)    *3,200         19.80        40.95     国都证券  
 *12/5   深     棒杰股份  (002634.SZ)    *1,340         18.10        31.33     新 时 代 
   --    深     百圆裤业    002640         --           25.80        39.69     光大证券 12/5
   --    深     永高股份    002641         --           18.00        23.08     首创证券 12/5

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

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