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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:38 BJT

〔日本数据〕11月货币基础较上年同期增加19.5%--央行

路透东京12月2日电---日本央行周五公布的数据显示,该国11月货币基础较上年同期增加19.5%.

以下为与上年同期比较的数据,单位为百分比(最後一栏为经季节调整後与上月相较的数据):

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货币基础 日本央行 流通硬币 活期存款 银行储备 较上月

钞票发行额

11月 +19.5 +2.4 0.0 +99.1 +90.9 +41.2

10月 +17.0 +2.6 0.0 +84.6 +77.5 +12.5

9月 +16.7 +2.9 0.0 +84.9 +86.3 +16.4

8月 +15.9 +2.7 0.0 +79.4 +80.0 +14.9

7月 +15.0 +2.7 0.0 +73.3 +69.3 -6.3

6月 +17.0 +2.7 0.0 +89.2 +78.1 +14.1

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平均流通货币基础:

11月: 118.4978兆(万亿)日圆

10月: 115.6428兆日圆

参看完整表格,请登入日本央行网站,网址为:(here)

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--编译 李爽;审校 徐文焰

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