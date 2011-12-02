〔日本数据〕11月货币基础较上年同期增加19.5%--央行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月2日电---日本央行周五公布的数据显示,该国11月货币基础较上年同期增加19.5%.
以下为与上年同期比较的数据,单位为百分比(最後一栏为经季节调整後与上月相较的数据):
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货币基础 日本央行 流通硬币 活期存款 银行储备 较上月
钞票发行额
11月 +19.5 +2.4 0.0 +99.1 +90.9 +41.2
10月 +17.0 +2.6 0.0 +84.6 +77.5 +12.5
9月 +16.7 +2.9 0.0 +84.9 +86.3 +16.4
8月 +15.9 +2.7 0.0 +79.4 +80.0 +14.9
7月 +15.0 +2.7 0.0 +73.3 +69.3 -6.3
6月 +17.0 +2.7 0.0 +89.2 +78.1 +14.1
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平均流通货币基础:
11月: 118.4978兆(万亿)日圆
10月: 115.6428兆日圆
参看完整表格,请登入日本央行网站,网址为:(here)
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--编译 李爽;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。