〔欧洲金融〕西班牙央行总裁称,央行不排除建立坏账银行的可能性

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透12月1日电---西班牙央行总裁奥多涅斯周四表示,对该国银行业改革的所有可能性持开放态度,包括建立一家坏账银行.
趸售(批发)货币市场自夏季以来基本上将西班牙银行业者拒之门外,因投资者避开对不断恶化的欧元区信贷危机有曝险的银行,这令很多银行难以满足其融资需求.
他在马德里的一次活动上对记者表示,"必须对可能改善状况的所有解决方法持开放态度."他还说,坏账银行可以采用多种形式.
他称,应当尽量减少银行体系改革所动用的公共资金.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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