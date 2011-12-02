〔企业并购〕中国庞大集团和青年汽车或会减少收购萨博股权比例--报载

路透上海12月2日电---处於僵局中的庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)和浙江青年莲花汽车公司收购萨博汽车一事,或许迎来新的转机.第一财经日报周五报导称,两家中国企业计划减少收购股权比例,期望获得萨博的重要关联方通用汽车(GM.N)的同意.

报导引述一位接近庞大集团的消息人士称,萨博汽车重组官Guy Lofalk近日首次赴美国底特律与通用汽车进行了面对面的沟通,但谈判进行得并不愉快.在这次谈判中,通用汽车坚持中国公司持有的萨博汽车股权最多不能超过40%.

庞大集团一内部人士称,"为消除通用汽车对中国公司收购萨博,会对其中国市场发展构成威胁的疑虑,我们和青年汽车向通用汽车提出了新的所有权结构:降低收购股权."

不过该人士拒绝透露庞大集团和青年汽车方面所能接受的股权数字.

这意味着僵局开始破冰.庞大集团之前公告称,拟与青年汽车以不超过10亿元人民币价格联手收购萨博全部股权,并向其追加投资25亿元.不过通用汽车随後表示反对,并称若庞大与浙江青年莲花汽车对萨博收购成功,其将停止向萨博供应元部件与技术.

庞大亦坦承,由於萨博部分产品使用通用汽车的技术,中方希望在签订正式收购协议前,获得通用汽车对本次交易的同意,确认通用汽车将继续向萨博汽车提供汽车技术和产品的支持.(完)