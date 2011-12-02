〔全球金市〕现货金持平,关注美国非农就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月2日电---现货金周五持平,因投资者等待关键的美国非农就业报告,以觅得关於全球第一大经济体经济状况的更多线索,此前全球主要央行联手挹注流动性所带来的兴奋情绪消退.
0015GMT时,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,743.19美元,本周料较之前一周上涨3.8%,为一个月以来的最大周度涨幅.
美国期金GCcv1小升0.4%至1,747.40美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。