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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:48 BJT

〔全球金市〕现货金持平,关注美国非农就业报告

路透新加坡12月2日电---现货金周五持平,因投资者等待关键的美国非农就业报告,以觅得关於全球第一大经济体经济状况的更多线索,此前全球主要央行联手挹注流动性所带来的兴奋情绪消退.

0015GMT时,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,743.19美元,本周料较之前一周上涨3.8%,为一个月以来的最大周度涨幅.

美国期金GCcv1小升0.4%至1,747.40美元.

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