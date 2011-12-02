〔中国金融〕11月料新增贷款约5,000亿,大大低於市场预期--报载

路透上海12月2日电---中国证券报周五报导称,截至11月28日,四大国有商业银行新增贷款仅为1,400多亿元人民币,预计金融机构全月新增贷款约5,000亿元左右,大大低於市场预期的6,000亿元.

分析人士并指出,虽然央行宣布下调存款准备金率向市场注入流动性,但在资本充足率和存贷比的限制下,信贷活水仍难以源源不断地输往经济实体.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]

报导引述相关银行人士透露,截至11月28日,国有四大商业银行新增贷款仅为1,400多亿元,即使按照11月最後两天每日100亿元的乐观情况估计,全月四大行新增贷款也仅在1,600亿元左右,较10月2,400亿元的贷款规模滑落超三成.

中国10月新增人民币贷款5,868亿元,为四个月新高.表明货币政策首先选择放松信贷闸门为突破口;为防止经济增速继续下滑,预计今年最後两个月新增信贷仍将维持较高水平.[ID:nCN1213994]

业内人士表示,如果考虑到10月铁道部获千亿元临时性贷款支持,则11月贷款回落并不意外.此外,存款漏出和资本充足率考核对银行信贷投放产生较大影响.

报导援引一股份制银行分行行长称,"今年存款波动剧烈,最近几个月的新增存贷比均超过100%,总行一直在'贴补'我们,我们也在尽全力吸收存款,但是在发行理财产品受限和存款负利率情况下,留住存款难度非常大,...存款下滑直接导致我们无法有效进行信贷投放."

10月当月人民币存款净下降2,010亿元人民币,同比少增3,618亿元,较上月下降0.6%,住户存款则出现惊人的净下降7,272亿元.分析人士指出,外汇占款突降、理财产品账户挪移、日均存贷比规定执行并不到位等都是主因,银行存贷比压力增大,致放贷能力受限.[ID:nCN1237748]

报导并援引业内人士并透露,农行(601288.SS)(1288.HK)、招行(600036.SS)(3968.HK)、兴业银行(601166.SS)、深发展(000001.SZ)、光大银行(601818.SS)这几家三季度核心资本充足率标准触线的上市银行,不得不主动压缩信贷投放规模.据了解,10月招行、深发展等银行新增贷款均为负增长.

报导引述分析人士称,随着民生银行(600016.SS)(1988.HK)、浦发银行(600000.SS)、兴业银行小微企业专项金融债陆续获批,针对小微企业定向贷款有望提速,将对未来信贷投放起到积极作用.(完)