《中国股市盘前看点》--12月2日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区10月生产者物价指数(PPI)

--美国11月非农就业报告

**宏观经济和政策面**

--国土资源部近日要求,严禁工商企业租赁农地後擅自改变用途,进行非农业建设,以加强耕地保护,维护农民利益.[nCN1257850]

--中国证监会主席郭树清表示,证监会下一步将从包括加快统一监管的场外市场建设步伐、研究柜台交易可行性、切实加强资本市场诚信建设、防控和打击内幕交易等六个方面,推进资本市场改革创新. [nCN1257924]

--从相关银行人士处了解到,截至11月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四大国有商业银行新增贷款仅1,400多亿元人民币.预计金融机构全月新增贷款在5,000亿元左右,低於市场预期的6,000亿元.

**重点行业和公司**

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)称,近期签订若干项重大合同,合计金额约58.7亿元,占其2010年营业收入的9%.其中包括与铁道部相关路局签订总值20.7亿元的动车检修合同.

--处於僵局中的庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车公司收购萨博汽车一事,或许迎来新的转机.第一财经日报周五报导称,两家中国企业计划减少收购股权比例,期望获得萨博的重要关联方通用汽车(GM.N)的同意.[nCN1257898]

**海外动向**

--美国股市周四变动不大,上日曾大幅收高.但投资者担心一旦周五非农就业报告不及预期,近期强劲数据或为市场抛售打下铺垫.道琼工业指数.DJI跌25.65点,或0.21%,至12,020.03点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下档关键支撑位於2,300点附近.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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