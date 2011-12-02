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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:03 BJT

〔全球贵金属〕12月1日止SPDR黄金持仓微降0.05%,iShares白银持仓升0.82%

路透12月2日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四黄金持仓量较周三微降0.05%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期增加0.82%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,729,700.4 12月1日 41,749,152.6 11月30日 -19,452.2 -0.05%

iShares 312,072,481.5 12月1日 309,543,471.9 11月30日 2,529,009.6 0.82%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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