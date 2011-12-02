〔国际油市〕美国原油期货跌向100美元,市场关注美国非农就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月2日电---美国原油期货周五下滑,延续上日跌势,因欧洲和中国制造业增长放缓的迹象,盖过美国乐观数据的影响.
市场聚焦稍晚将公布的美国非农就业报告,该报告可能显示非农就业岗位增幅强於预期,此前公布的11月民间部门新增就业超过预期.
0033GMT,美国原油期货CLc1下降0.18美元,报每桶100.02美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。