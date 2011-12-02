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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:16 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌向100美元,市场关注美国非农就业报告

路透首尔12月2日电---美国原油期货周五下滑,延续上日跌势,因欧洲和中国制造业增长放缓的迹象,盖过美国乐观数据的影响.

市场聚焦稍晚将公布的美国非农就业报告,该报告可能显示非农就业岗位增幅强於预期,此前公布的11月民间部门新增就业超过预期.

0033GMT,美国原油期货CLc1下降0.18美元,报每桶100.02美元.

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