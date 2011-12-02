《中国债券市场每日交易备忘》--12月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.65% 大唐电信(600198.SS)2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),深发展银行主承 河北出版传媒集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承销 四川港航开发公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行10亿元三个月期央票1101093,参考收益率3.1618% 长江南京航道工程局3亿元一年期短融041160013,票面利率8.20% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中期票据1182361,票面利率5.78% 浙江机电集团3亿元一年期短融041159022,票面利率7.90% ============================================================================== 三、缴款: 央行10亿元三个月期央票1101093,发行价99.22元 西部超导公司0.2亿元一年期短融041158019,票面利率8.8% 东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融041162013,票面利率8.30% 郑州宇通集团6亿元三年期中票1182362,票面利率6.63% ============================================================================== 四、还本付息: 江苏交通控股68亿元一年期短融1081419到期兑付,票面利率3.80% 央行10亿元三个月期央票1101067到期兑付,参考收益率3.1618% 中国海运集团20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048014付息,基本利差2.55% 北京农商行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082102付息,票面利率5.30% 上海农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092102付息,票面利率5.30% 嘉兴高等级公路公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980170付息,票面利率6.20% 中国节能环保集团13亿元五年期浮息中票(一年shibor基准)0982157付息,基本利差2.80% 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ)(1812.HK)12亿元三年期中票0982158付息,票面利率5.05% 财政部321.4亿元五年期固息国债100039付息,票面利率3.64% 广西北部湾投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080151付息,票面利率5.90% 福建能源集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080152付息,票面利率5.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五报导称,截至11月28日,四大国有商业银行新增贷款仅为1,400多亿元人民 币,预计金融机构全月新增贷款约5,000亿元左右,大大低於市场预期的6,000亿元.[ID:nCN1257920] 国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%) 11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%) 1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%) 11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%) 11月工业增加值 (2011年10月13.2%) 中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。