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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:06 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国农业发展银行至多150亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.65%
  大唐电信(600198.SS)2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),深发展银行主承
  河北出版传媒集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承销
  四川港航开发公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承销
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  二、新债上市:   

  中国人民银行10亿元三个月期央票1101093,参考收益率3.1618%
  长江南京航道工程局3亿元一年期短融041160013,票面利率8.20%
  江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中期票据1182361,票面利率5.78%
  浙江机电集团3亿元一年期短融041159022,票面利率7.90%
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  三、缴款:

  央行10亿元三个月期央票1101093,发行价99.22元
  西部超导公司0.2亿元一年期短融041158019,票面利率8.8%
  东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融041162013,票面利率8.30%
  郑州宇通集团6亿元三年期中票1182362,票面利率6.63%
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  四、还本付息:

  江苏交通控股68亿元一年期短融1081419到期兑付,票面利率3.80%
  央行10亿元三个月期央票1101067到期兑付,参考收益率3.1618%
  中国海运集团20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048014付息,基本利差2.55%
  北京农商行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082102付息,票面利率5.30%
  上海农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092102付息,票面利率5.30%
  嘉兴高等级公路公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980170付息,票面利率6.20%
  中国节能环保集团13亿元五年期浮息中票(一年shibor基准)0982157付息,基本利差2.80%
  晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ)(1812.HK)12亿元三年期中票0982158付息,票面利率5.05%
  财政部321.4亿元五年期固息国债100039付息,票面利率3.64%
  广西北部湾投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080151付息,票面利率5.90%
  福建能源集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080152付息,票面利率5.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周五报导称,截至11月28日,四大国有商业银行新增贷款仅为1,400多亿元人民
币,预计金融机构全月新增贷款约5,000亿元左右,大大低於市场预期的6,000亿元.[ID:nCN1257920]

  国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI)          (2011年10月5.0%)
                       11月居民消费价格指数(CPI)                (2011年10月5.5%)
                       1-11月固定资产投资                       (2011年1-10月24.9%)
                       11月社会消费品零售总额                   (2011年10月17.2%)
                       11月工业增加值                           (2011年10月13.2%)
  中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据       
  国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
            12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润              (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曾菱

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