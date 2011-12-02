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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:25 BJT

〔台湾股市〕开盘小跌,受防御类股拖累

路透台北12月2日电---台湾股市周五开盘下跌0.2%,受玻璃陶瓷类指数.TGLI和水泥类指数.TCMI等防御类股拖累.

加权股价指数.TWII下跌14.69点,至7,164.00点,上日收高3.98%.

鸿海(2317.TW)持平.此前报纸报导称,该公司表示将在明年增加雇员,且预计营收增长将不少於15%.

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