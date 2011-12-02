〔台湾股市〕开盘小跌,受防御类股拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月2日电---台湾股市周五开盘下跌0.2%,受玻璃陶瓷类指数.TGLI和水泥类指数.TCMI等防御类股拖累.
加权股价指数.TWII下跌14.69点,至7,164.00点,上日收高3.98%.
鸿海(2317.TW)持平.此前报纸报导称,该公司表示将在明年增加雇员,且预计营收增长将不少於15%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。