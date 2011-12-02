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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:20 BJT

《中国重要政经日程》--2011年12月2日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

12/2(五)

--第四届中国绿色发展高层论坛在钦州举行,至3日.

=============================近日重要政经日程==========================

12/3(六)

--第七届中国国际期货大会在深圳举行,至4日.

--2011创业家年会在北京举行,至4日.

--2011中国钢铁产业链会议在北京召开,至4日.

12/4(日)

--2011社会创新国际论坛在北京召开.

12/5(一)

--中国钢铁产业网北京年会于北京举行.

12/6(二)

--第二届21世纪GNH国民幸福论坛在北京举行.

12/7(三)

--第十一届中国创业投资暨私权募股投资年度论坛在北京举行,至8日.

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/9(五)

--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

--2011中国营销领袖年会在广州举行.

12/12(一)

--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.

12/14(三)

--财经年会-2012预测与战略在北京举行,至15日.

12/17(六)

--2011年度观察家年会在北京举行.

--AAMA亚杰商会在北京举行.

12/18(日)

--亚洲财富论坛第四届(中国)年会在北京举行,至20日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 宿泱韫

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