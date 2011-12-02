〔英国金融〕央行敦促本国银行提高资本缓冲,以防御欧债危机(更新版)

(新增细节)

* 欧元区问题仍是英国银行业稳定所面临的最大威胁

* 银行业者被告知要进一步提高资本水平

* 银行业者将在2013年初以前公布杠杆比率,较巴塞尔III协议提前两年

* 英国银行业者称正持续强化财务状况

* FSA称银行的奖金计划必须与FPC的目标一致

路透伦敦12月1日电---英国央行周四表示,当前环境仍主要受到欧元区债务危机的影响,"威胁力异常之大",英国银行业者应进一步提高资本缓冲,以增强自身抵抗力.

英国央行临时金融政策委员会(Financial Policy Committee,FPC)称,银行业者需要维持对实体经济放贷,但应限制派息和奖金,甚至可能得发行新股来进一步提升资本水平.

英国央行总裁金恩在新闻发布会上提到,"鉴於英国金融稳定持续面临威胁,进一步提高资本缓冲以提高韧性的做法是合情合理的."

他避免设定具体的资本率目标,以防银行业者为了符合规定和提升资本率而出售资产或停止向企业发放贷款.

在近期欧盟银行业的"压力测试"中,英国银行业者未被要求筹集任何额外资本,但英国央行仍持谨慎态度.

金恩表示,"银行业者需要多少资本才能维系信心,这个问题没有一个简单的答案."

他说,增强资本缓冲将有助於重树投资者的信心,进而使2012年上半年大量到期债务的展期成本下降.

英国金融服务监管局(FSA)执行长Hector Sants在新闻发布会上表示,银行业者将必须公布其远期资本融资和奖金计划,以确保与央行的目标一致.

Sants称,"他们必须在发放任何奖金前,先把有关计划递呈FSA."

金恩还谈到,亦应尽快推行对英国银行业者零售业务的"圈护机制".圈护为近期银行业独立委员会(Independent Commission on Banking,ICB)所提出的一项核心建议.该规定的执行期限要到2019年.[ID:nCN1194394]

英国银行业者协会(BBA)执行长耐特(Angela Knight)称,"我们认同央行总裁的分析,即英国银行业者的资本水平好於许多欧陆同业,而且正持续强化财务状况."

FPC建议命令银行业者在2013年初以前公布杠杆比率,较国际巴塞尔III协议提前两年.[ID:nCN1256320].(完)