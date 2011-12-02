日本或於12月16日宣布福岛核电站冷停堆--读卖新闻

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月2日电---日本《读卖新闻》周五报导称，日本或在12月16日宣布福岛第一核电站实现冷停堆。这将是日本处理核灾计划中重要的里程碑事件。
福岛第一核电站位於东京东北240公里，在3月11日地震及海啸中，核电站反应堆冷却系统受损，导致核燃料棒熔化。
所谓冷停堆，即用於冷却核燃料棒的水温低於沸点，可阻止燃料棒再度升温。
《读卖新闻》称，日本首相野田佳彦（Yoshihiko Noda）或宣布实现冷停堆，因为东京电力公司(9501.T)11月30日分析显示，反应堆安全壳底部核燃料棒的温度已经稳定。
报导称，反应堆的辐射水平也明显下降。
但即使宣布实现冷停堆，东电此前也承认，未来十年可能都无法从反应堆移除燃料棒，专家称，核电站清理工作或耗时数十年。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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