日本或於12月16日宣布福岛核电站冷停堆--读卖新闻

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月2日电---日本《读卖新闻》周五报导称，日本或在12月16日宣布福岛第一核电站实现冷停堆。这将是日本处理核灾计划中重要的里程碑事件。

福岛第一核电站位於东京东北240公里，在3月11日地震及海啸中，核电站反应堆冷却系统受损，导致核燃料棒熔化。

所谓冷停堆，即用於冷却核燃料棒的水温低於沸点，可阻止燃料棒再度升温。

《读卖新闻》称，日本首相野田佳彦（Yoshihiko Noda）或宣布实现冷停堆，因为东京电力公司(9501.T)11月30日分析显示，反应堆安全壳底部核燃料棒的温度已经稳定。

报导称，反应堆的辐射水平也明显下降。

但即使宣布实现冷停堆，东电此前也承认，未来十年可能都无法从反应堆移除燃料棒，专家称，核电站清理工作或耗时数十年。（完）