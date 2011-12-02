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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:37 BJT

〔韩国汇市〕韩元连涨四日後盘初持稳,关注美国非农就业报告

路透首尔12月2日电---韩国韩元周五盘初持稳,之前连续四个交易日录得涨幅,今日晚些时候关键的美国非农就业报告将出炉.

0115GMT时,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,126.6,周四国内收盘价为1,126.1.韩元过去四个交易日累计上涨3.4%,并受到全球主要央行联手增加美元流动性所提振.

韩国股市几近持平,政府公债期货价格亦持稳.

0115GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,126.6 1,126.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4837/895 14.5164/386

韩国公债期货KTBc1* 104.46 104.45

韩国综合股价指数.KS11 1,916.13 1,916.18

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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