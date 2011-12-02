美国2007-2009经济衰退期间寻求现金救助家庭数量增多

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月1日电---美国人口普查局周四称，在大萧条以来持续时间最长、最严重的2007-2009经济衰退期间，美国领取现金福利救助金的家庭数量上升。
美国在1990年代推出贫困家庭临时救助计划（TANF），该计划到2000年代初期开始稳定实施。
美国经济衰退2007年开始，持续到2009年结束。2006年，带有不满18岁孩子家庭的TANF参与率为3.8%，2009年这一比率升至4.8%，救助金领取人数也从140万增至170万。
人口普查局称，其他的联邦救助项目参与人数也上升，包括能源费用和日用品花费的补助项目。
人口普查局的人口统计学家Shelley Irving在声明中称：“报告显示，近期的经济衰退影响了有孩子家庭，这一影响并不局限於接受TANF项目补助的家庭或贫困家庭。”
TANF每年向各州总计拨款166亿美元，然後各州按月向低收入家庭发放现金，帮助他们支付食品、衣物、居住及其他需求的开支。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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