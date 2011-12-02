〔路透调查〕美国股市明年料温和上涨,欧债危机仍是最大威胁

* 标普500指数2012年中前料持平,到2012年底料上涨7%

* 道琼工业指数到2012年底料为12,388点

* 美国数据改善可能提振投资者信心

* 欧元区危机是最大威胁

路透纽约12月1日电---路透调查显示,到明年年底美国股市料温和上涨,尽管欧元区债务危机可能引发全球经济下滑,且国内不温不火的经济或许仍需更多刺激.

受访分析师对美国经济的期望不低,许多人指股票的市盈率(本益比)处在历史低位.不过欧元区危机今年重挫股市,且受访者对美股走势的看法差别很大.

上周调查超过40位受访者的预估中值显示,明年年底标准普尔500指数.SPX料较周三收盘水准上升约7.5%,至1,340点.

估值区间介於718点至1,550点之间,区间低点逼近2009年3月的谷底666点.预估差值达到832点,是2008年金融危机开始以来所有路透季度调查中最大的.

但标普指数到2012年年中时料处在当前水准附近.该指标股指今年波动剧烈,自年初以来累计跌幅略小於1%,去年为上涨12.8%.

明年年中前道琼工业指数.DJI料交投於12,000点,低於周三收盘价.到2012年终时该股指料仅上涨2.8%至12,388点.

过去两个月股市在绝望和欣喜之间来回摇摆,不过多数分析师普遍认为,已在公债价格中被消化的焦虑情绪尚未在股价中得以充分反映.

标普指数在10月录得20年来最佳单月表现,之前欧元区领袖推动银行资本重组,并强化区内救助基金.

造就市场乐观氛围的部分原因是美国经济数据改善,尽管失业率仍居高不下,而楼市依旧萎靡不振.

分析师亦指出,虽然美国企业可能不会大规模招聘,但它们仍手握巨额现金.

根据汤森路透数据,标普指数的未来市盈率为11.5,过去10年的均值则为15.

Silvercrest资产管理集团副董事长Stanley Nabi称,"我从未见过美国企业的资产负债状况像今天这麽好过."

"风险没有人们想象的那麽高."(完)