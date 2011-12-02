版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 10:00 BJT

《外汇动态》美元/马币或跌至3.1195,关注美国非农就业报告

0140GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY小跌,因欧元走高促使银行间投机客卖出美元兑马币,该货币对跌穿支撑位3.1380,即10月末至11月升势的38.2%费波纳齐回档位.

美元兑马币可能进一步跌至50%回档位3.1195,不过投资者关注於今日晚些时候公布的美国非农就业报告.

美元兑马币下跌0.4%至3.1270.

美国11月非农就业岗位料增加12.2万个,失业率或持守於9.0%.[ID:nCN1254074](完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐