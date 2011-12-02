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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:58 BJT

《外汇动态》据称1.3520-25及其上方挂有欧元兑美元止损买单

0142GMT---欧元兑美元EUR=微升0.1%至1.3473美元.

一位交易商表示,1.3520-25美元处挂有一些欧元止损买单,而另一位交易商指称,1.3550美元上方有止损买单,但其补充道,1.3500美元附近挂有卖单.

欧元兑美元的一道阻力位可能埋在1.3525附近,即周线图一目均衡云区底部.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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