〔路透调查〕日本股市料在明年底前升破万点关口,受助于企业获利回升

路透东京12月1日电---周四发布的路透调查结果显示,市场人士预期日本股市在2012年将上涨超过16%,从而录得三年来首次上涨表现,因企业获利在遭遇自然灾害後回升.

日本股市指标日经指数.N225在2012年年底料升至10,000点左右,高於周四收盘价8,597.38.许多市场人士称,决策当局在那之前应该已经解决了欧元区债务危机.

"危机可能持续到6月,欧洲银行业者需在6月底前充实资本.全球经济将面临严峻形势,但可望在明年下半年回暖."Mizuho Research and Consulting的首席分析师Mamoru Suzuki表示.

市场人士预期,日本企业获利回升将支撑股市表现.日本3月11日大地震和海啸,以及随後发生的核泄漏危机,一直压制股市走势.

就在企业奋力摆脱地震与海啸影响之际,超过300家日本制造业者又受到泰国洪灾的冲击.这些企业在泰国建有汽车与硬盘驱动器等生产厂.

一些人称,由於受灾企业众多,泰国洪水对供应链的影响,可能要超过地震带来的冲击.

不过市场人士认为,日本企业明年获利预计将增长约20%,超越不少其他发达市场的表现.

部分人士还称,随着欧洲央行(ECB)进一步干预债市,欧元区主权债务危机将在某个时期开始缓解.

"全球股市都因为(欧元区爆发严重灾难的)尾部风险而下跌.因此一旦这一风险消失,股市就应会展开反弹,"野村证券投资调查部首席策略师岩泽诚一郎称.他表示野村预计欧洲央行将在3月底之前出台措施.

但有人称,这一瑰丽前景也有很大风险,即欧洲形势难以预料,因为现在就算是欧元区解体也不再是不可想象的了.

受访者还预期,日经指数在明年6月预计处在9,250点附近,低於9月的前次调查中预估的10,000点水平.(完)