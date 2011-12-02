〔欧洲金融〕欧盟新规拟要求银行债权人从2015年起承担损失--文件

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔12月1日电---欧盟执委会一项建议草案提出,受困银行所发行的无担保债券的持有者将从2015年起被迫承担损失.这将打破此前"只要发行人不破产,债券就能全额赎回"的不成文规定.
该立法草案列出一项框架帮助银行避免倒闭,赋予监管者暂时接管银行并让银行恢复正常运营的广泛权力,例如可以下令出售资产或重组债务.
欧盟执委会的这项草案,旨在避免2008年金融危机迫使政府拯救银行业的混乱局面重演.
但这些规定引发争议,主要是因为其让银行债券的投资者产生亏本风险.本次规定不涉及担保债券.
有观点认为民间部门承担希腊主权债亏损的协议导致债务危机严重恶化,一些人担心要求银行债权人承担亏损的规定也会带来类似影响.
这种担心可能导致上述草案遭到削弱.据路透所见的欧盟执委会官员撰写的一份文件,该草案将於2015年生效.这份文件未标注日期.
银行游说团体担心,新规定会吓跑有意购买债券的投资者,不过迄今为止他们没能成功改变新规的主要内容.
一位不愿具名的欧盟官员透露,虽然草案有可能修改,但强调的原则不会变,那就是除了股东以外,银行债权人也同样可能被迫承担损失.(完)
--编译 艾茂林; 审校 高琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。