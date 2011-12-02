〔欧洲金融〕欧盟新规拟要求银行债权人从2015年起承担损失--文件

路透布鲁塞尔12月1日电---欧盟执委会一项建议草案提出,受困银行所发行的无担保债券的持有者将从2015年起被迫承担损失.这将打破此前"只要发行人不破产,债券就能全额赎回"的不成文规定.

该立法草案列出一项框架帮助银行避免倒闭,赋予监管者暂时接管银行并让银行恢复正常运营的广泛权力,例如可以下令出售资产或重组债务.

欧盟执委会的这项草案,旨在避免2008年金融危机迫使政府拯救银行业的混乱局面重演.

但这些规定引发争议,主要是因为其让银行债券的投资者产生亏本风险.本次规定不涉及担保债券.

有观点认为民间部门承担希腊主权债亏损的协议导致债务危机严重恶化,一些人担心要求银行债权人承担亏损的规定也会带来类似影响.

这种担心可能导致上述草案遭到削弱.据路透所见的欧盟执委会官员撰写的一份文件,该草案将於2015年生效.这份文件未标注日期.

银行游说团体担心,新规定会吓跑有意购买债券的投资者,不过迄今为止他们没能成功改变新规的主要内容.

一位不愿具名的欧盟官员透露,虽然草案有可能修改,但强调的原则不会变,那就是除了股东以外,银行债权人也同样可能被迫承担损失.(完)