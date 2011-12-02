〔路透调查〕澳洲股市2012年料将扳回跌幅,欧债危机为主要风险

路透墨尔本12月1日电---路透调查显示,如若欧洲债务危机的不确定性降低,澳洲股市2012年则将反弹,因该国经济强健,澳元走软,且中国对澳洲资源的需求不断.

澳洲指标S&P/ASX 200指数2011年迄今跌近11%,料将成为20年来表现第二差的一年,因投资者对欧元区危机不断出现的风险作出回应,令分析师谨慎看待短期前景,尽管该指数估值偏低.

AMP Capital Investors投资策略主管Shane Oliver称,"市场短期内会跌多深是一大不确定性."

但他表示,若欧洲可以避免陷入严重衰退,则市场明年应能反弹,因股价低廉.

就当前股价而言,多数股票的市盈率已处在数年低位.策略师认为,如果外部不利因素消散,市盈率将会复苏,带领市场转好.

指标指数2012年中期料达到4,650点,较周四收盘价4,228.65点高10%,但比三个月前的预估值低近3%.

2012年底之前,指数料将触及4,700点,较周四收盘高11%.路透调查於上周进行,预估区间介於4,400-5,514点.

然而主要风险在於政策风险,像是欧洲形势,美国总统大选,这可能削弱支撑美国经济增长的行动力度,以及中国的经济刺激计划.(完)