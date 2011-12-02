〔中国农业〕今年粮食总产量创新纪录达5.7亿吨,为抗通胀添筹码(更新版)

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(新增更多细节)
* 今年中国粮食总产量达到57,121万吨,同比增长4.5%
* 稻谷、小麦、玉米三大作物总产量超5亿吨
* 为抗通胀增加有利筹码
路透北京12月2日电---中国国家统计局周五公布,初步统计2011年中国粮食总产量达到57,121万吨,比上年增长4.5%,创新的历史纪录.无疑也为中国抑制通胀再添有利筹码.
统计局称,2011年夏粮、早稻、秋粮季季增产,稻谷、小麦、玉米三大作物总产量超5亿吨,九成以上增产来自粮食主产区,但受气候影响,贵州和重庆等个别地区减产.
"与以往的恢复性大幅度增产不同,2011年的粮食大幅度增产是在2010年粮食产量较大幅度恢复性增产、产量基数很高的基础上实现的,来之不易."统计局称.
新闻稿称,2011年,稻谷总产量突破2亿吨大关,达到20,078万吨,比去年增产503万吨,增长2.6%;小麦总产量11,792万吨,比去年增产274万吨,增长2.4%;玉米总产量19,175万吨,比去年增加1,450万吨,增长8.2%.玉米大幅度增产使中国粮食生产结构得到进一步改善.
统计局称,尽管2011年中国遭受了较多的极端灾害性天气的影响,但总的气候条件对农业生产是有利的,农作物受灾程度明显降低.
2011年全国粮食播种面积达到11,057万公顷,比2010年增加69.6万公顷,增长0.6%.
粮食安全与中国抗通胀能否成功密切相关.今年10月份,全国居民消费价格(CPI)总水平同比上涨5.5%,增幅为五个月来最小,其中粮食价格上涨11.6%,影响价格总水平上涨约0.32个百分点.(完)
--发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 曾祥进/林高丽
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