〔路透调查〕韩股明年上半年料攀升,欧债问题恐令市场动荡

路透首尔12月1日电---路透调查显示,韩国综合股价指数明年上半年预期将录得稳定涨幅,科技和汽车业等出口类股将引领大盘,不过由於受到欧债问题影响,市场走势料震荡.

过去一周来自12位分析师的预估中值显示,韩国股市明年上半年料上涨13%以上至2,175点,周四收报1,916.2点.

今年迄今韩国大盘指数累计下滑近7%,此前两年则分别上涨22%和50%.

"美国很有可能祭出进一步的经济刺激措施,且全球经济也将会出现大幅度的改观,这均将会推动股市."三星证券市场分析师Juhn Jong-kyu说道.

不过欧洲问题的进展将会影响,恐会造成股市的动荡.

很多分析师认为科技和汽车类股将会有不俗的表现,对金融类股看空.(完)