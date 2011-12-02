〔路透调查〕韩股明年上半年料攀升,欧债问题恐令市场动荡

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透首尔12月1日电---路透调查显示,韩国综合股价指数明年上半年预期将录得稳定涨幅,科技和汽车业等出口类股将引领大盘,不过由於受到欧债问题影响,市场走势料震荡.
过去一周来自12位分析师的预估中值显示,韩国股市明年上半年料上涨13%以上至2,175点,周四收报1,916.2点.
今年迄今韩国大盘指数累计下滑近7%,此前两年则分别上涨22%和50%.
"美国很有可能祭出进一步的经济刺激措施,且全球经济也将会出现大幅度的改观,这均将会推动股市."三星证券市场分析师Juhn Jong-kyu说道.
不过欧洲问题的进展将会影响,恐会造成股市的动荡.
很多分析师认为科技和汽车类股将会有不俗的表现,对金融类股看空.(完)
--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
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