〔中国新债〕湖南高速公路总公司下周五将发行16.6亿元短融,期限一年

路透上海12月2日电---中国湖南省高速公路建设开发总公司周五公告称,将於下周五(9日) 簿记建档发行16.6亿元人民币短期融资券,期限为一年. 湖南高速公路总公司此前曾於今年6月发行9亿元短融,期限亦为一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 湖南高速公路 16.6 16.6 12 12/9簿记建档 兴业银行 AA+ 12/12 12/13 总公司 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴