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债券 | 2011年 12月 2日 星期五 10:15 BJT

〔中国新债〕湖南高速公路总公司下周五将发行16.6亿元短融,期限一年

路透上海12月2日电---中国湖南省高速公路建设开发总公司周五公告称,将於下周五(9日)
簿记建档发行16.6亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  湖南高速公路总公司此前曾於今年6月发行9亿元短融,期限亦为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  湖南高速公路 16.6     16.6     12   12/9簿记建档   兴业银行    AA+       12/12       12/13
  总公司                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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