〔中国新债〕湖南高速公路总公司下周五将发行16.6亿元短融,期限一年

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透上海12月2日电---中国湖南省高速公路建设开发总公司周五公告称,将於下周五(9日) 簿记建档发行16.6亿元人民币短期融资券,期限为一年. 湖南高速公路总公司此前曾於今年6月发行9亿元短融,期限亦为一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 湖南高速公路 16.6 16.6 12 12/9簿记建档 兴业银行 AA+ 12/12 12/13 总公司 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。