联合国官员称叙利亚内战一触即发

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦12月1日电---联合国人权官员周四称，叙利亚反抗士兵和其他人拿起武器对抗总统阿萨德政府，该国内战一触即发。

联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）在记者会上称，今年叙利亚骚乱已导致4,000人丧生。但她补充说：“据我们获得的可靠信息，实际死亡人数比这多得多。”

她说：“我8月时就在安理会说过，一旦越来越多的反叛者威胁要拿起武器，就可能爆发内战。眼下正是这样的情况。”

皮莱的发言人科尔维尔（Rupert Colville）後来就皮莱的言论作了进一步阐释。

他告诉路透：“有越来越多关於武装对抗政府力量的消息，形势肯定是朝着这样的方向（内战）发展。内战一触即发，但眼下很难说何时会演变成内战。”

联合国人权理事会周五将召开紧急会议，讨论叙利亚问题。此前，联合国独立调查委员会报告称，叙利亚政府武装犯下了谋杀、酷刑和强奸等反人类罪行。（完）