《中国报摘》--其他报纸重要消息12月2日(II)

**证券时报**

--中国煤矿主产区--山西省将对煤炭、焦化、冶金、建材等行业实行产能总量控制,并逐步建立和实行节能量、排污权交易制度.

--据统计,今年以来基金公司动用固有资金净申购旗下基金2.98亿元人民币,与去年相比不足两成.出现净申购的基金只有61只,也少於去年全年.

**经济参考报**

--将於下月公布的世界银行的一份研究报告预测,2012年中国的经济结构调整将进入实质的操作阶段,与之有关的领域如新兴产业、传统制造业改造、现代服务业等将为全球投资者提供机会.一些国际投资银行在最新发布投资报告中亦称,伴随着结构调整,中国产业正在进入一个新的发展周期,所以国际资本布局中国的重要性正在提升.

--权威人士透露,包括《信息化推进“十二五”规划》、《工业转型“十二五规划”》、《宽带网“十二五”规划》、《通信业“十二五”规划》在内的多个"十二五"规划,以及针对云计算、三网融合、物联网等产业的产业指导政策,目前都已成型,并上报有关部委,预计在今年的中央经济工作会议後,这些利好政策将逐一出台.

**东方早报**

--11月份是证监会新任主席郭树清正式就职的第一个月份,当月首次公开发行(IPO)的通过率仅有64.86%,为今年月度最低点.

--上海市财政局发布调整增值税、营业税起征点通知.调整後的上海市增值税和营业税起征点，均采用了新的增值税和营业税起征点的上限.

--台湾手机企业宏达电(HTC)(2498.TW)追加300万美元对丁丁网的投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 林高丽

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