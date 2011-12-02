〔路透调查〕香港股市2012年料将上涨10%至21,000点附近

* 恒生指数在2012年中期料在17,500点,2012年底料在21,000点

* 中国楼市、欧债危机料为主要风险

* 下半年或受助于中国放宽货币政策

路透香港12月1日电---路透调查显示,香港股市2012年上半年料下跌,涨势可能集中在下半年,欧元区债务危机以及经济增长前景暗淡令风险厌恶情绪偏高.

路透调查的12位分析师预计,港股恒生指数.HSI2012年6月底料在17,500点,较周四19,000点附近的收盘位低近8%.

欧债危机忧虑挥之不去,令投资者保持谨慎,即便中资股票估值偏低.

"我们目前看到的危机可能会更为恶化,我认为市场尚未消化这个因素,"中国国际金融有限公司(CICC)全球股市策略分析师洪灏表示.

对中国房地产市场的担忧损及地产和金融类股,而对全球经济放缓的忧虑则挫伤周期性行业股票.

但市场观察人士预计,随着通胀忧虑消退,中国政府明年将逐步放松货币政策,以应对经济增长放缓,2012年底恒指将来到21,000点附近.

根据汤森路透I/B/E/S数据,恒生指数目前的12个月预估市盈率为9.4倍,较其10年平均水平低31%.

中资公司占香港股市市值的60%左右,因此香港股市的表现与中国经济形势密切相关.

全球经济放缓,令中国降息或增加货币供应量的预期升高.

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