(重温稿)《特别报导》中国繁荣,颠倒了澳洲经济

撰稿 David Lague 编译 张涛/张荻/蔡美珍/程琳/李春喜

路透澳洲珀斯12月1日电---渴求资源的中国崛起为经济超级大国,带动西澳洲出现有史以来最兴旺的局面.两年前,哈默(Kevin Hammer)决定抓住这个机会.

在印度洋沿岸的一个白色沙滩旁边,他与合夥人经营着一个钢结构加工与焊接工厂.矿业巨头在澳洲红色沙漠中挖掘铁矿石,向北方邻国出口.哈默期望向这些矿业巨头销售更多的产品,于是花费70万澳元(70.07万美元)购买了工厂旁边的一块土地.

但中国红利一直没有降临.

相反,他们却饱尝中国繁荣给澳洲制造业带来的负作用.澳洲的金属与能源出口如此红火,推动澳元急剧升值,结果导致澳洲制造商的产品竞争力下降.形势急转直下,哈默说,澳洲矿商对他讲,他的成本没有竞争力,因此把合同交给了亚洲供应商.哈默解雇了五分之二的工人,而且时常需要没事找事,为剩下的工人安排一些活计打发时间.

"你看见那些形状奇特的钢板了吗?我让工人切割出那些东西,只是为了让他们有事做,"他指着一些钢板说道.这些钢铁用焊枪切割成了老式卡车和工业起重机."那些人推动澳元升值,却反过来说我们的产品太贵,"他边说边摇头,"这令人非常,非常沮丧."

浏览矿业/制造业资本支出图表,请点击(link.reuters.com/qyr94s)

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浏览2010年各行业出口图表,请点击(link.reuters.com/xyr94s )

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**澳洲病**

工业家警告称,澳洲已经患上了"荷兰病".这个词最初用於描述1960年代北海原油的发现对荷兰经济的影响.当时荷兰能源出口大增,货币也随之升值,而大部分制造业则受到重创.

负作用:初级大宗商品向亚洲的出口节节攀升,刺激澳元自2006年以来升值了将近50%:现在兑美元已经达到平价,而2006年汇率只是0.70美元.

澳元升值进而推高了劳动力和制造业中的其它成本,熟练工人纷纷转向工资较高的资源类企业.而对於像哈默这样的企业来说,澳元坚挺使其更难以在价格上与外国的商品及服务提供商竞争.

结果:据影响力较大的游说组织--澳洲工业集团(Australian Industry Group),在过去两年,澳洲制造业估计损失了10万个就业岗位,相当於减少了10%.澳洲工业集团执行长Heather Ridout在上月讲话时警告称,以大宗商品主导的经济所造成的扭曲非常严重.

她说,"在我们说话之际,他们正在我们的工业结构中烧出千疮百孔."

当地的经济学家和政界领袖称,中国时代造就了澳洲的两极分化:一面是矿业和为其服务的企业爆炸性增长,而另一方面则是制造业、旅游和其他行业受到了中国因素的负面影响.几乎所有人都在谈论"双速经济".

**经济的两极分化**

经济两极分化在政治上对工党吉拉德少数派政府构成了严重挑战.

本月,澳洲议会下院通过了向大型铁矿石和煤炭企业盈利征税30%的立法,以推动澳洲预算平衡并将社会财富由矿业向其他部门转移.该税法将於明年7月实施,预计前两年将徵收77亿澳元.该法案还有待参议院的批准.

澳洲绿党领袖、参议员Bob Brown称,"大家普遍认为,我们的情况好於其他西方国家,因为我们是中国的原料供应者.但双速经济越来越受到诟病".

澳洲人认为,这种现象很大程度上与中国制造有关.这是因为与其他经济体相比,澳洲受到中国日益庞大的经济的影响要更大.

**中国对澳洲经济的推动**

单单是去年一年,澳洲对中国的商品出口额就增长了39%至648.4亿澳元(649亿美元).对中国出口目前占澳洲出口总量的四分之一.对中国出口的增长给澳洲整体经济带来的影响是非常巨大的.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)数据显示,2004年到2009年间按名义购买力平价计算,澳洲国内生产总值(GDP)的年均成长率在5.3%.同期商品出口对经济增长的贡献超过50%.

目前中国需求是商品出口繁荣的最大动力.澳洲资源和能源经济局(Australian Bureau of Resources and Energy Economics)数据显示,截至6月的一年,中国在澳洲资源出口的占比达40%,2001年时仅为7%.

中国因素还在其他方面发挥着作用.中国取代英国成为澳洲最大的游客来源国,去年共有50万中国游客造访澳洲,为本地经济带来了30亿美元的收入.中国留学生涌入澳洲的大学,目前在册留学生有共12万,令澳洲成为仅次于美国的中国留学目的地国家.

中国对澳洲经济的影响力不断扩大,也助长了对中国力量的忧虑.

美国总统奥巴马11月访问澳洲时宣布,美军陆战队将在澳洲北部城市达尔文驻扎多达2,500人,此举似乎是冲着中国而来.奥巴马宣称,这是美国在澳洲扩大兵力部署的第一步.中国方面对此大为不满.

澳洲民众似乎并不反对.今年稍早,澳洲外交政策智库--洛伊国际政策研究中心(Lowy Institute for International Policy)的一项民调显示,65%受访者表示,他们认为中国的目标是主宰亚洲.44%认为,未来20年中国可能对澳洲构成军事威胁.

**南半球的瑞士**

许多澳洲领袖认为,对於澳洲双重经济面貌及中国因素影响的疑虑过度.澳洲经济已经连续成长20年.在出口强劲的稳定支撑下,尽管欧美遭遇大萧条时期以来最严重的经济危机,澳洲仍然平稳前行.澳洲失业率只有5.2%,美国则高达9%.

许多人都雨露均沾.瑞士信贷在10月底发表的2011年全球财富报告指出,澳洲民众财富水准目前高居全球第二,仅次於瑞士.报告称,澳洲平均每人财富为397,000美元,是本世纪伊始的四倍.此外,财富分配也较公平:澳洲财富中值--中间阶层的财富中值--为222,000美元,为全球最高.

在首都堪培拉,澳洲资源部长Martin Ferguson强调的是这些数据及其他正面效应.Ferguson表示,亚洲的原材料需求为澳洲民众提供了前所未见的机会,远远超出了矿业及天然气领域.

以规模及复杂度而言,现代的资源项目需要许多地质、工程、海事服务、建筑、金融、环境科学及法务服务的高薪专家.这些优质工作会带来长期繁荣.

"我不否认有一部分领域的景气不好,但很多很多国家都非常羡慕我们,"Ferguson接受专访时表示."这方面的好处正在扩散至澳洲经济的大部分领域."

一些经济学家认为,强势澳元的最终效应是正面的.汇控澳洲首席经济学家Paul Bloxham指出,澳元升值提高了每个人的购买力,使景气成长的好处得以散播至广大人口."每个拥有澳元收入或资产的人,现在财富都增值了25%,"他称.

Bloxham也质疑有关澳洲面临"荷兰病"现象的看法.在矿业繁荣之际,澳元升值只是打压了其他经济领域,并非扼杀.他指出,以荷兰的例子而言,当能源出口放缓时,制造业强劲反弹,并维持强势."而'荷兰病'代表未来变得较差,"他称."有一些领域是会变差,但我认为,整体上,澳洲会因大宗商品高价格水位及矿业投资而变得更好."

**一家欢喜一家忧**

8月底就曾有过这种差异表现,澳洲最大钢铁制造商BlueScope Steel宣布将放弃出口业务、关闭一座炼钢高炉并裁员1,000人.该公司将之归咎於澳元汇价偏高、钢铁价格偏低、原材料成本上升以及国内钢铁需求低迷.

两天後,全球头号矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)宣布获利激增86%至225.6亿澳元(225.8亿美元),在铁矿石