〔中国债市动态〕现券收益率续跌,存准率调降释放资金将延续暖市

路透上海12月2日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率继续下跌,其中,中期利率产品和一些低评级的信用债跌幅更加明显.央行此次下调存准率是货币政策转宽的征兆,再加上机构对年内资金面也预期偏于乐观,债市买气仍然高涨,现券收益率继续走低.

业内人士表示,下周存款准备金率实施调降,债市资金面将继续改善,推测市场还将延续回暖的态势.

"像3-7年的利率债,收益率跌幅差不多接近10个点(bp),一些低评级信用债,收益率的跌幅还要大一些,"华东一银行交易员指出,"5号存款准备金率下调,释放出来的资金将支撑目前的牛市行情."

他并表示,下周存款准备金率下调以後,将有数千亿的资金释放,流动性宽松将支撑债市回暖的行情,预计近期现券收益率还将进一步回落.

中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑超过30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.[CN/CN]

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422](完)