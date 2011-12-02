〔中国债市动态〕现券收益率续跌,存准率调降释放资金将延续暖市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月2日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率继续下跌,其中,中期利率产品和一些低评级的信用债跌幅更加明显.央行此次下调存准率是货币政策转宽的征兆,再加上机构对年内资金面也预期偏于乐观,债市买气仍然高涨,现券收益率继续走低.
业内人士表示,下周存款准备金率实施调降,债市资金面将继续改善,推测市场还将延续回暖的态势.
"像3-7年的利率债,收益率跌幅差不多接近10个点(bp),一些低评级信用债,收益率的跌幅还要大一些,"华东一银行交易员指出,"5号存款准备金率下调,释放出来的资金将支撑目前的牛市行情."
他并表示,下周存款准备金率下调以後,将有数千亿的资金释放,流动性宽松将支撑债市回暖的行情,预计近期现券收益率还将进一步回落.
中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑超过30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.[CN/CN]
中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422](完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。