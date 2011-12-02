〔路透调查〕若债务危机得到解决,欧洲股市明年料可缓慢回升

路透巴黎12月1日电---路透调查显示,若欧元区领袖能够解决债务危机,且欧洲央行(ECB)加大力度防止再次出现信贷紧缩,那麽欧洲股市预计将在2012年缓慢回升.

但即便上述情况发生,明年经济陷入二次衰退的前景也将限制股市升幅,并促使投资者追捧在新兴市场业务占比较大的欧洲企业股票,同时躲避立足区内的企业.

在过去一周针对逾40名分析师和基金经理进行的最新调查结果显示,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E在2012年12月底时料在2,450点,周三收报2,330点.

调查还预计,Euro STOXX 600指数料以250点结束2012年,较周三收盘水准上涨约4%.

"诸如发行欧元区共同债券、推出更多财政整合举措以及欧洲央行(ECB)加大支持力度等一系列解决方案,将在未来几个月中逐步成形."IG Markets France的联席主管Arnaud Poutier指出.

"这将令投资者恢复信心,并激励股市上扬.目前股市的市盈率处於历史低位."他说.

不过受访者预期Euro STOXX 50指数在2012年6月底时将报2,300点,较周三收盘水准跌1%,因为欧元区危机解决方案的实施仍需时日,且市场信心的恢复将较为缓慢.

在9月末进行的前次调查中,分析师和基金经理预计Euro STOXX 50指数在2012年中将触及2,428点.(完)