〔中国货币市场〕回购利率整体继续走跌,流动性呈现宽松态势

路透上海12月2日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS整体继续走跌,其中指标七天期品种下滑超过30个基点(bp),流动性呈现宽松态势.

"资金还是挺松的,现在大家都出钱,形势逆转了,"华东一银行交易员说.

他表示,尽管12月份公开市场到期资金量较少,但随着准备金率的下调,以及年底财政存款、国库现金等陆续投放,市场资金需求应该能够得到满足.目前这种比较宽松的流动性状况预计能够延续下去.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

但据路透统计显示,中国央行公开市场12月央票和正回购到期量合计为800亿元,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.[ID:nCN1251560] 分布图(r.reuters.com/zuk35s)

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9861 2.9891 -0.30

七天CN7DRP=CFXS 3.6387 3.9827 -34.40

14天CN14DRP=CFXS 3.5079 4.2063 -69.84

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9582 2.9842 -2.60

七天CHICNY7D=CFXS 3.6500 3.9778 -32.78

====================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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