〔路透调查〕英股富时100指数2012年料走低,受欧债危机影响

调查访问的约20位股票策略师的预估中值显示,富时100指数在2012年中料在5,400点,周三该指数收高3.2%,报5,505点.

全球主要央行周三宣布联手采取措施,缓解欧洲银行面临的信贷紧缩问题後,全球股市走升.

此次调查的预估值低於9月调查,当时的调查显示,富时100指数在2012年中期料达到5,550点,并且比6月调查预估的6,300点低出很多.

"2012年股市前景相关的主要负面因素一目了然,不过欧债危机是笼罩全球经济前景的主要阴霾,"CMC Markets的市场分析师Michael Hewson称.

Hewson认为,若危机快速解决,英股有望扬升至近期约5,600点的高位,但是更可能出现更不确定的结果,"我们甚至都还没谈论过欧元区解体这个极端选择对市场的潜在冲击".

英股富时100指数今年迄今已跌去近7%,因政界人士未能及时采取措施,控制债务危机在欧元区扩散,冲击到希腊、意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰.

衡量投资者恐慌情绪的富时波动率指数.VFTSE今年大幅波动.风险较高,权重较大的银行类股.FTNMX8350一直是跌幅最大的板块之一,今年累积挫跌了约30%.

不过,从现在起至2012年底,英股富时100指数预计将上涨1.7%,因市场期待政界人士采取措施安抚市场情绪.

汤森路透StarMine的数据显示,富时100指数目前的市盈率(本益比,P/E)为9.86倍,低於历史均值的约14倍,综合市净率(股价净值比,市账率)为1.4倍.(完)