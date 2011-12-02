〔路透调查〕英股富时100指数2012年料走低,受欧债危机影响

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月1日电---路透调查显示,英国股市富时100指数.FTSE到2012年中时料再跌2%,因围绕欧债其危机的忧虑和全球经济增长低迷打压股市.
调查访问的约20位股票策略师的预估中值显示,富时100指数在2012年中料在5,400点,周三该指数收高3.2%,报5,505点.
全球主要央行周三宣布联手采取措施,缓解欧洲银行面临的信贷紧缩问题後,全球股市走升.
此次调查的预估值低於9月调查,当时的调查显示,富时100指数在2012年中期料达到5,550点,并且比6月调查预估的6,300点低出很多.
"2012年股市前景相关的主要负面因素一目了然,不过欧债危机是笼罩全球经济前景的主要阴霾,"CMC Markets的市场分析师Michael Hewson称.
Hewson认为,若危机快速解决,英股有望扬升至近期约5,600点的高位,但是更可能出现更不确定的结果,"我们甚至都还没谈论过欧元区解体这个极端选择对市场的潜在冲击".
英股富时100指数今年迄今已跌去近7%,因政界人士未能及时采取措施,控制债务危机在欧元区扩散,冲击到希腊、意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰.
衡量投资者恐慌情绪的富时波动率指数.VFTSE今年大幅波动.风险较高,权重较大的银行类股.FTNMX8350一直是跌幅最大的板块之一,今年累积挫跌了约30%.
不过,从现在起至2012年底,英股富时100指数预计将上涨1.7%,因市场期待政界人士采取措施安抚市场情绪.
汤森路透StarMine的数据显示,富时100指数目前的市盈率(本益比,P/E)为9.86倍,低於历史均值的约14倍,综合市净率(股价净值比,市账率)为1.4倍.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
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