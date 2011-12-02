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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:00 BJT

〔中国新债〕农六师国有资产公司下周五将发行10亿元中票,期限三年

路透上海12月2日电---中国农六师国有资产经营有限责任公司周五公告称,将於下周五(9日)
簿记建档发行10亿元人民币中票,期限为三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 农六师国有资产 10      10       3   12/9簿记建档   光大银行      AA       12/12       12/13   
 经营公司                                        
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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