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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:18 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币窄幅横盘波动,关注非农就业报告

IFR悉尼12月2日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘在窄幅区间横盘波动,在今晚美国公布非农就业报告及周末来临前,市场尽量少操作.

一旦非农就业报告出炉,市场注意力当然将转至下周一系列的央行会议及所有欧洲重要领导人出席的12月9日峰会上.

股市和七国集团(G7)货币亦未能提供新的指引.

目前为止,唯一值得关切的是,沪综指再度表现欠佳(下跌1.3%),美元兑人民币在过去45分钟里陷於交投区间的高端.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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