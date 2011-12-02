《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币窄幅横盘波动,关注非农就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月2日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘在窄幅区间横盘波动,在今晚美国公布非农就业报告及周末来临前,市场尽量少操作.
一旦非农就业报告出炉,市场注意力当然将转至下周一系列的央行会议及所有欧洲重要领导人出席的12月9日峰会上.
股市和七国集团(G7)货币亦未能提供新的指引.
目前为止,唯一值得关切的是,沪综指再度表现欠佳(下跌1.3%),美元兑人民币在过去45分钟里陷於交投区间的高端.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。