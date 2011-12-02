玛雅人从未预测2012世界末日--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透帕伦克12月1日电---若你担心按玛雅日历算明年将是世界末日，那你大可放下心来，距世界的毁灭还很远。

玛雅专家也这样说。对於所谓古玛雅人预测明年是世界末日的说法，他们也想说明所有此类担忧都是杞人忧天。

据玛雅日历，一个时长5,126年的轮回将於2012年12月12日画上句号，届时玛雅战争和造物之神Bolon Yokte将重返人间。

作家Jose Arguelles在其写於1987年的一本书中称，2012年12月12日是“我们所知的时间终点”。该书催生众多玛雅理论人士，他们关於世界将在大灾变中消亡的猜测充斥在互联网中。

汇聚于墨西哥南部玛雅古城遗址所在地帕伦克的专家称，2012年只意味着一个造物时期的终止，以及另一造物时期的开始。

墨西哥国立自治大学蚀刻术专家Erik Velasquez说：“我们需要明白，从未有关於2012(世界末日)的预言，这全是营销使用的谎言。”

墨西哥国家人类学与历史研究所发表声明试图平息大灾变预言者的喧嚣，称：“西方的救世主思想，扭曲了人们对玛雅等古文明的看法。”

玛雅日历始于公元前3,114年，并划分为每个时长约为394年的白克顿周期（Baktuns）。玛雅人认为数字13是神圣的，明年刚好是第13个白克顿周期的最後一年。

澳大利亚拉筹伯大学的Sven Gronemeyer是玛雅符号研究员，他说：“因为在造物之日时Bolon Yokte神已经出现……Bolon Yokte再次降临在玛雅人看来就很自然了。”

国家人类学与历史研究所称，在古玛雅王国遗址不同区域发现的约15,000雕刻文字中，只有两处提及2012。

马德里康普顿斯大学Alfonso Ladena教授称：“玛雅人未考虑人类活动、全球变暖或是预言地球两极融合。我们把自己的担忧强加到他们身上。”（完）