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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:15 BJT

〔中国新债〕 新疆投资发展集团下周五将发行5亿元中票,期限三年

路透上海12月2日电---中国新疆投资发展集团周五公告称,将於下周五(9日)簿记建档发行
5亿元人民币中票,期限为三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 新疆投资       5        5       3   12/9簿记建档   中信银行      AA+       12/13      12/14   
 发展集团                                        
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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