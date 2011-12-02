〔美国政经〕参议院否决两党展延薪资减税案,为折中议案谈判铺路

路透华盛顿12月1日电---美国参议院周四否决民主党版本和共和党版本的延长薪资减税计划案,为折中议案的磋商扫清道路,该议案或将提振明年的经济.

在深夜举行的表决中,参议院一如预期否决了民主党所提延长并扩大薪资税削减计划案,目前实施的薪资税削减计划将於12月31日到期.

共和党尤其反对向富人徵收新税,以弥补延长薪资税临时削减措施所造成的1,100亿美元税收损失的提议.

否决民主党提案後,参议院又迅速否决了共和党的相关提案.共和党提案也要求将薪资税削减计划延长一年,但与民主党提案不同的是,其并未提议进一步削减工人赋税,也未提议削减雇主缴纳的薪资税.(完)