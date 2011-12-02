〔日本股市〕日经指数早盘小幅收涨,投资者关注8,577点关键水准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月2日电---日本股市日经指数周五早盘小幅收涨,投资者关注在今日稍晚美国发布非农就业报告前,日经指数能否守在25日移动均线上方.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四暗示,倘若政治领袖在下周同意对欧元区17国采取更严格的预算控制,那麽央行就准备采取更激进措施应对欧债危机.[ID:nCN1257566]
日经指数.N225早盘收涨0.2%至8,613.28点,在8,577的25日移动均线切入位上方,不过市场人士警告称,一旦跌破该点位,则可能在盘中稍晚引发抛售.
东证股价指数.TOPX涨0.1%,至741.01点.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。