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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:24 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘小幅收涨,投资者关注8,577点关键水准

路透东京12月2日电---日本股市日经指数周五早盘小幅收涨,投资者关注在今日稍晚美国发布非农就业报告前,日经指数能否守在25日移动均线上方.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四暗示,倘若政治领袖在下周同意对欧元区17国采取更严格的预算控制,那麽央行就准备采取更激进措施应对欧债危机.[ID:nCN1257566]

日经指数.N225早盘收涨0.2%至8,613.28点,在8,577的25日移动均线切入位上方,不过市场人士警告称,一旦跌破该点位,则可能在盘中稍晚引发抛售.

东证股价指数.TOPX涨0.1%,至741.01点.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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