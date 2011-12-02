〔新债招标〕中国农发行五年债利率远低预期,存准率下调强化宽松预期(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增分析师评论)
路透上海12月2日电---中国农业发展银行五年期固息金融债中标利率远低於市场预期和二级市场水平.央行近三年来首次调降存准率,注入流动性,机构配置压力陡增,加上政策趋於宽松的预期升温,均促使中标利率大幅走低.
业内人士周五透露,中国农业发展银行在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币五年期固息金融债,中标利率3.55%,远低於此前3.65%的预测均值,并低於3.58%-3.70%的预期区间.此外,本次首场投标倍数约为2.37倍.
"(央行下调存准率)银行配置压力比较大吧,而且大家对未来(宽松)的预期更强,"北京一银行交易员称.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.分析人士认为,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]
华南一券商交易员亦称,市场预期央行货币政策还会继续走向宽松,收益率还有下行空间,也是此次中标收益率明显偏低的重要推手.
剩余期限近五年的农发行金融债110417最新成交tCN110417=CFXS为3.6000%,较昨日尾盘成交价3.7000%跌10个基点(bp);双边报价tCN110417=CFXM亦低至3.6000%/3.5000%.
该期债为农发行今年第19期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债缴款日和起息日为12月6日,12月5日-6日为分销期,12月12日上市.(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。