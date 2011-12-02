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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:53 BJT

〔中国新债〕中电熊猫集团下周五将发15亿元中期票据,期限五年

路透上海12月2日电---中国南京中电熊猫信息产业集团有限公司周五公告称,将於下周五(9日)
簿记建档发行15亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中电熊猫集团  34       15      5   12/9簿记建档   建设银行      AA+      12/12       12/13                                            
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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