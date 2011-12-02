〔中国汇市〕人民币兑美元早盘被动小涨,但出於跌停位因购汇需求不减

* 人民币兑美元早盘小涨,但仍处跌停位

* 中间价定位偏高,购汇需求不减

* 与香港即期美元价差有所扩大

路透上海12月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期小幅上涨,但因中间价位置偏高而购汇需求不减,而美元供给依旧不足,开盘後不久即持续跌停.

交易员并称,虽然连日来人民币成交明显偏离中间价,但中国央行借中间价来抑制贬值预期的态度似未改变.不过境内人民币的"被动"上行,令境内与香港市场的价差有所增大,是否会吸引更多套利盘入场值得关注.

今日人民币兑美元中间价报在6.3310元,较上日的6.3353元续涨;北京时间11:27,人民币兑美元即期报6.3627元,较上日6.3635元的收盘价上涨,但按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3627元是今日人民币跌停价.

北京一银行交易员认为,央行"不考虑"汇价成交区间而持续将中间价定於高位,或是为"保持人民币汇率的相对稳定."

他解释说,在如此强劲的购汇需求下,央行如果顺应市况将中间价定在6.36-6.37元附近,盘中成交就有可能向6.39元或6.40元迈近.这种略显贬值倾向的走势,应该不是央行所乐于见到的.

自周三以来,中国央行借海外非美元货币获得支撑之机,明显提升中间价水平.随之而来的是,不减的购汇盘屡次压制人民币到跌停位置.但从绝对值上看,尽管遭受连续跌停,汇价总水平仍属稳中小升.

离岸市场上,北京时间11:41,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3840/10元,上日尾盘报6.3830元.此前两日该市场美元与境内即期价差约在100点左右,今日已扩至逾200点水平.

在境外美元价格高於境内一定幅度的情况下,一些有条件的企业会选择在境外结汇,而在境内购汇的方法,获得更多的收益.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3860/20,上日尾盘为6.382元.

东京汇市欧元周五未能顺利取得更多涨幅,对本周涨势进行整理,交易商退场观望,等待美国重要的就业报告出炉,及下周可能决定欧元命运的多项重要事件.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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