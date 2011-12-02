〔基金产业〕投资者寻求避险,将资金撤出股票和债券基金--理柏

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月1日电---汤森路透旗下理柏周四发表的数据显示,美国基金投资者在截至11月30日的这最近一周里趋向安全资产,从股票和债券基金中撤出他们的资金.当周,债券基金录得了八周以来的首次资金净流出.
应税债券基金当周流出13.4亿美元,是2011年迄今第五个出现净赎回的单周,若在过去12个月来计算,则为第七个录得净流出的单周.
如果不计入上市交易基金(ETF),应税债券基金在这周的净流出量为18亿美元.
货币市场基金则吸引到79亿美元的资金流入,之前一周则为流出36亿美元.
这一周的交易时间因为假期缘故而有所缩短,但数据显示,机构和散户投资者都在这周卖出基金,尽管美国标准普尔500指数.SPX上涨了7.34%.不过年内迄今,标普500指数为下跌约1%.
"我不认为(投资者)心安了,他们仍然很紧张,因为当前情况丝毫不鼓舞他们能再次扎入市场."理柏分析师Matthew Lemieux表示,"这里面有不确定性因素的影响,或者还因为人们估计局势在年末以前不会好转."
不计ETF,股票基金在当周净流出30亿美元.该领域里,屈指可数的吸引到资金流入的包括股票收益基金.这个类别流入2.5亿美元.
理柏的基金流动数据是根据美国国内共同基金和ETF报告所编纂的.以下是更多有关当周资金流动的明细内容,包括ETF,单位是10亿美元.
类别 资金流变动 资产变动 资产额 基金数目
(10亿美元) (%) (10亿美元)
全部股票基金 -4.822 -0.20 2,553.633 10,103
美国国内股票基金 -3.209 -0.18 1,947.256 7,663
非国内股票基金 -1.613 -0.29 606.377 2,440
全部应税债券基金 -1.336 -0.11 1,270.365 4,349
全部货币市场基金 7.865 0.33 2,371.132 1,480
全部市政债券基金 -0.297 -0.11 265.544 1,406 (完)
--编译 高琦; 审校 白云
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