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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 12:12 BJT

〔中国新债〕西安基础设施投资集团下周五将发10亿元中票,期限五年

路透上海12月2日电---中国西安城市基础设施建设投资集团周五公告称,将於下周五(9日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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  西安基投集团  23      10       5    12/9簿记建档  光大银行      AA+       12/12      12/13
                                                    中信银行
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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